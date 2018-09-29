Молдавия обратилась к России с требованием по войскам

«Несмотря на сложности, которые мешают процессу урегулирования, власти в Кишиневе намерены определить в формате «5+2» политическое решение затянувшегося конфликта, спровоцированного извне в восточной части Республики Молдова», — сказал премьер-министр Молдавии.

22 июня Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.

За документ проголосовали 64 страны, 14 были против, 83 воздержались.