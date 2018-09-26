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Украина показала видео провокаций на Азове
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Украина показала видео провокаций на Азове со стороны России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Российский пограничный катер на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море. Видео маневра опубликовано на странице Военно-морских сил Украины в Facebook. На записи слышны переговоры между экипажами российского катера типа «Мангуст» и пограничного корабля «Крым».
«Решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" пограничный катер РФ был отведен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец"», — отметили в ведомстве.
25 сентября в Киеве пожаловались на провокации со стороны России во время прохода украинских кораблей в Керченском проливе. Ранее военные корабли Украины «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом. Суда направились в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море. На безопасном расстоянии их сопровождала береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.
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