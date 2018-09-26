Что изменит С-300 в небе Сирии

Израиль продолжит боевые операции в Сирии , пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху . Да, в Тель-Авиве делают оговорку — атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО?

Во вторник премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после заседания кабинета министров с участием генералов заявил: вооруженные силы его страны продолжат военные операции в Сирии, с целью помешать расширению влияния Ирана в этой арабской республике.

«Мы будем делать все необходимое для защиты безопасности Израиля», — цитирует Нетаньяху Times of Israel.

По итогам заседания кабмина было выпущено заявление, где подчеривалась необходимость сохранять координацию в области безопасности с коллегами из России. Нетаньяху сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о новой встрече израильских и российских военных для обсуждения именно этого вопроса.

Министры выразили соболезнования российскому народу и семьям 15 военных, погибших в Ил-20. При этом в израильском правительстве вновь возложили всю ответственность за сбитый российский самолет на «безответственные действия сирийской армии», — отмечает РИА «Новости»

Показательно, что Нетаньяху всячески пытался столкнуть Россию и Иран.

«Последние три года Израиль успешно противодействовал военному присутствию Ирана в Сирии… Это не означает, что не было исключений, но в целом это был большой успех. Мы достигли его при максимальной и очень эффективной координации в сфере безопасности с российской армией», — говорил израильский премьер.

Еще один показательный момент: Нетаньяху просил участников заседания не комментировать в прессе не только катастрофу Ил-20, но и последовавшие меры со стороны России.

Одновременно появились первые и пока неофициальные данные о том, сколько именно дивизионов С-300 планируется направить в Сирию, — два полковых комплекта ЗРК С-300 из России, позже их число может быть увеличено, утверждают источники «Коммерсанта». Поясним: в состав одного зенитного ракетного дивизиона С-300 входит 12 пусковых установок с 4 управляемыми ракетами в каждом.

Тот же источник предполагает их размещение для контроля границ с Ливаном (плацдармом «Хезболлы» ), Израилем, Иорданией Ираком . То есть речь идет почти обо всех граничащих с Сирией государствах, кроме Турции . Примечательно, что вся турецкая граница со стороны Сирии контролируется либо протурецкими боевиками (Идлиб), либо курдами (северо-восток). Теоретически турецкая авиация сможет, как и прежде, беспрепятственно наведываться в сирийское воздушное пространство.

Напомним, что Сирия еще восемь лет назад законтрактовала С-300; вопрос поставок обсуждался в 2013 году, но тогда Израиль уговорил Россию отказаться от этих планов. Но все изменилось после гибели 17 сентября российского Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО из-за действий израильской авиации.

«Известно, что цикл обучения личного состава для этих систем довольно длителен, он занимает около года», — пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа систем и технологий Василий Кашин.

«До того как в 2013 году по просьбе Израиля была приостановлена поставка ЗРК, возможно, Россия, в рамках реализации контракта, успела обучить какое-то количество сирийцев. Но неизвестно, что стало с этими людьми в ходе войны; вряд ли они могли поддерживать свои навыки», — заметил эксперт.

В целом, готового персонала для расчетов ЗРК С-300 в Сирии, скорее всего, нет, делает вывод Кашин. Так что через две недели сирийцы просто не смогут начать эксплуатировать комплексы.

«Следовательно, квалифицированные позиции будут занимать специалисты, присланные из России — военнослужащие или только что уволившиеся из ВС», — говорит Кашин.

«Разумеется, если те или иные российские граждане будут находиться на этих системах (что весьма вероятно), то мы действительно стоим перед перспективой их гибели в случае удара по этим системам со стороны израильской авиации», — опасается собеседник.

«Действия самолетов стран коалиции США, а также ВВС Израиля и Турции малыми группами станут практически невозможными. Они могут легко уничтожаться ЗРК, — сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Четыре истребителя F-16 в случае, если бы их встретили С-300, были бы уничтожены быстро и никакие помехи им бы не помогли».

Кроме того, появление у Дамаска современных средств управления резко сокращает время реакции системы ПВО.

«Она сейчас у сирийцев старая, 80-х годов, и срабатывает через несколько минут. А пойдет счет на секунды. Это означает, что борьба с крылатыми ракетами, даже без поддержки России, станет для сирийских ПВО вполне посильной задачей», — считает Сивков.

Американцам придется теперь либо полностью отказаться от применения авиации в Сирии, либо напротив, задействовать наступательную авиацию, полагает Сивков. По его мнению, «если американцы и все их союзники, включая Саудовскую Аравию, применят свое оружие в полном объеме, то подавить С-300 возможно, но тогда не исключено вмешательство России». А на лобовое столкновение Штаты не пойдут, уверены эксперты.

«Если комплексы будут адекватно использоваться, это создаст Израилю большие проблемы. Соответственно, от того, насколько большие проблемы будут у Израиля, будет зависеть то, как будет вести себя Иран», — сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Отметим, что судя по недавнему сообщению арабского канала Al Masdar, пока активная помощь Тегерана Дамаску касалась провинции Идлиб. Известно, что Иран активно участвовал в подготовке наступления на эту провинцию.

Первые С-300, по прогнозам Храмчихина, будут размещены «для начала там же, где и наши средства ПВО, то есть на северо-западе Сирии». Напомним, что российская ПВО прикрывает северо-западную провинцию Латакия, в которой расположена база ВКС Хмеймим.

Здесь же, под нашим прикрытием, добавим, базируется и сирийская авиация. Российские комплексы ПВО закрывают и часть соседней провинции Тартус, где находится база ВМФ России.

«Видимо, комплексы будут размещены и в районе Дамаска, — полагает Храмчихин. — Возможно развертывание и в центре страны».

Напомним, что в начале сентября ВВС Израиля нанесли удар по объектам в центральной провинции Хама. Тогда ПВО Сирии отразили удар, но повторные налеты отнюдь не исключены.

Что же касается общей военной обстановки, то, замечает Кашин, «каким бы хорошим не был ваш отдельно взятый ЗРК или даже несколько, сам по себе он не позволяет выиграть войну — это лишь элемент». «Если все остальное, что есть в сирийских ПВО и ВВС — это в основном старье, за небольшими исключениями, результат будет не слишком обнадеживающим», — подчеркивает военный эксперт.

Кашин обращает внимание на важный момент. То, что израильтяне регулярно наносят вглубь сирийской территории точечные удары, и уничтожают объекты, принадлежащие «Хезболле» (расположение которых отнюдь не объявляется публично), свидетельствует о том, что судя по всему, Израиль располагает в Сирии колоссальными агентурными возможностями.

«Это усложняют ситуацию. Немногочисленные два полковых комплекта, то есть четыре дивизиона ПВО, будут приоритетными целями израильской, и, возможно, американской авиации. На них будут направлены достаточно большие силы, — полагает Кашин. — При этом, если мы исходим из того сирийская система безопасности — «дырявая», думаю, что у нас есть причина беспокоиться».

Каждый комплекс обладает конечным количеством огневых каналов и конечным количеством ракет в пусковых установках.

«Противник же имеет возможность наносить внезапные — из-за маленького расстояния — удары из воздушного пространства Израиля», — полагает Кашин.

По его мнению, «достаточно массированный удар ракетами „воздух-поверхность“ или планирующими корректируемыми бомбами с гарантией может превзойти возможности ЗРК, так можно потерять и комплекс и людей».

«Так что надо к этой теме относиться с максимальной осторожностью, и относиться к С-300 как к волшебной палочке, которая радикально изменит расстановку сил, не следует», — считает военный эксперт.

Но все же израильские или американские военные вряд ли отважатся на «нейтрализацию» С-300, зная о присутствии в расчетах ЗРК россиян, надеется профессор политологии Университета штата Теннесси (США), эксперт Российского совета по международным делам Андрей Коробков

«Американцы также будут стараться избежать прямого попадания по российскому персоналу, поскольку последствия непредсказуемы», — заявил он газете ВЗГЛЯД. — Но удары по другим объектам, не по С-300, будут наноситься, скорее всего, очень активно».

Что остается теперь Вашингтону, который считает себя единственным защитником Израиля и одновременно уже нацелился на прокси-войну с Ираном? Как он ответит на решение Москвы поставить С-300 в Сирию, тем самым косвенно прикрывая там иранские силы.