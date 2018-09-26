Глава Пентагона назвал главную опасность для США

Глава Пентагона назвал российскую «ядерную угрозу» главной опасностью для США

Джеймс Мэттис заявил о необходимости принятия мер в связи с возможным началом ядерной войны.

Основной опасностью для США является ядерная угроза со стороны России . Такое заявление сделал глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис

«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которой я бы заострил свое внимание, — это российская ядерная угроза», — сказал глава Пентагона.

При этом министр обороны подчеркнул, что меньше всего США волнуют китайская и северокорейская ядерные угрозы.

Мэттис добавил, что вопрос ядерной угрозы со стороны России является для США актуальным, в связи с чем американской стороне нужно принимать меры.

«Так как ядерную войну нельзя выиграть, то не следует допускать ее начала. Нам необходимо сдерживание», — заявил министр обороны США.

Ранее американские военные эксперты пришли к выводу, что российское ядерное оружие является самым мощным в мире.