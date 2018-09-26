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Глава Пентагона назвал главную опасность для США
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Глава Пентагона назвал российскую «ядерную угрозу» главной опасностью для США 

ТК «Звезда» + ещё 9 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Джеймс Мэттис заявил о необходимости принятия мер в связи с возможным началом ядерной войны.
Основной опасностью для США является ядерная угроза со стороны России. Такое заявление сделал глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис
«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которой я бы заострил свое внимание, — это российская ядерная угроза», — сказал глава Пентагона.
При этом министр обороны подчеркнул, что меньше всего США волнуют китайская и северокорейская ядерные угрозы.
Мэттис добавил, что вопрос ядерной угрозы со стороны России является для США актуальным, в связи с чем американской стороне нужно принимать меры.
«Так как ядерную войну нельзя выиграть, то не следует допускать ее начала. Нам необходимо сдерживание», — заявил министр обороны США.
Ранее американские военные эксперты пришли к выводу, что российское ядерное оружие является самым мощным в мире.
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