Боевые самолеты в Крыму попали на видео

Российские боевые самолеты летят в Крым: кадры с воздуха

Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области выполнили перелет на военные аэродромы Крыма для участия в совместном летном тактическом учении авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Всего на полуостров были переброшены более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30.

На учениях летчики уничтожат условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов «Опук» и «Чауда».

Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения ЮВО в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов.

В совместном учении примут участие более тысячи военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.