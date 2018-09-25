Боевые самолеты в Крыму попали на видео

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Российские боевые самолеты летят в Крым: кадры с воздуха 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Телеканал «Звезда» публикует кадры перелета авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО из Ростовской области в Крым.
Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области выполнили перелет на военные аэродромы Крыма для участия в совместном летном тактическом учении авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).
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Всего на полуостров были переброшены более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30.
На учениях летчики уничтожат условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов «Опук» и «Чауда».
Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения ЮВО в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов.
В совместном учении примут участие более тысячи военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.
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