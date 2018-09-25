ВСУ начали командно-штабные учения

Вооруженные силы Украины проводят стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля — 2018", сообщила во вторник пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.
"С 25 по 29 сентября 2018 года в вооруженных силах Украины под руководством начальника Генерального штаба будут проходить стратегические командно-штабные учения с органами военного управления ВС Украины и другими составляющими сил обороны Украины "Казацкая воля — 2018", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
К учениям привлечены структурные подразделения министерства обороны, Генерального штаба, органов военного управления и управления других военных формирований и правоохранительных органов.