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В ВСУ снова взорвался миномет «Молот»
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В ВСУ произошел новый случай взрыва миномета «Молот» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
В вооруженных силах Украины в очередной раз взорвался миномет «Молот», сообщила координатор «Медийной инициативы за права людей» Ольга Решетилова.
«У нас еще трое раненых от разрыва молота. Жгите еще. Давайте еще следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов», — написала Решетилова в Facebook.
Волонтер Алена Шевцова рассказала подробности.
«Миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности соблюдена. Люди живы. Это главное. Соблюдение техники безопасности и подготовка, боевой опыт и профессиональная работа командиров и солдат спасли им жизнь», — сообщила она в Facebook.
Она добавила, что стреляли из укрепленного блиндажа и выразила надежду на объективное расследование.
В июле президент Украины Петр Порошенко запрещал применять минометы «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих и восемь были ранены.
Редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев писал, что новая украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» изготовлена из того же сплава, что и «знаменитые самовзрывающиеся минометы».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала особенности новейших образцов украинских вооружений.
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