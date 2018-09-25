Ещё
Появились подробности поставок С-300 Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности поставок С-300 Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России отправит в Сирию два полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник, близкий к военному ведомству.
«Поставки начнутся с двух-четырех, а потом, если надо, это количество можно довести до шести-восьми», — пояснил собеседник газеты.
ЗРК по согласованию с Дамаском будут прикрывать объекты на побережье Средиземного моря, а также контролировать сирийскую границу с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком.
Издание приводит слова полковника запаса Виктора Мураховского о том, что за две недели закрыть воздушное пространство береговой линии Сирии возможно, если С-300 будут поступать из наличия Минобороны.
«Комплексы, стоявшие у нас на вооружении, постепенно меняют на С-400 и оставляют на хранении, с которого их как раз можно очень быстро перевезти в [Сирийскую] Арабскую Республику», — считает военный.
Официально подтверждения информации от военного ведомства пока не поступало.
Ранее 25 сентября стало известно об отправке в Сирию российских систем радиоэлектронной борьбы. Целью переброски средств РЭБ является подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, атакующих территорию Сирии и подавление систем спутниковой навигации противника.
24 сентября Минобороны объявило о передаче Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300. Они будут отправлены в Сирию в течение двух недель. Решение последовало за уничтожением российского самолета-разведчика Ил-20 сирийской ПВО, в чем Москва обвинила Израиль. По мнению российского военного ведомства, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теперь официально: Киев порвал с Москвой354
Российский врач изнасиловал пациентку117
Сможет ли Израиль уничтожить российские С-300778
Посчитано время уничтожения Россией ВМС Украины144
Воссозданы последние секунды полета MH3702
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:15
Воссозданы последние секунды полета MH370
Происшествия
01:03
Посчитано время уничтожения Россией ВМС Украины
Войска Армия
03:10
Теперь официально: Киев порвал с Москвой
Политика В мире
03:06
Российский врач изнасиловал пациентку
Происшествия
04:59
Лишенная титула «Мисс Украина» выразила протест
Шоу-бизнес
01:11
Украина приготовилась атаковать Кремль
В мире Украина
00:29
Названа дата старта отопительного сезона
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение