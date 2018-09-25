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Генсек ООН увидел угрозу ядерной войны
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Генсек ООН предупредил об угрозе новой гонки ядерных вооружений 

ТАСС + ещё 14 25 сентября 2018
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе новой гонки ядерных вооружений и снижении порога их применения.
"Ядерная угроза не уменьшилась, и нераспространение [ядерного оружия] подвергается серьезному риску", — сказал он, выступая во вторник на открытии общеполитических дебатов недели высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН. "Страны, обладающие ядерным оружием, модернизируют свои потенциалы. Может быть спровоцирована новая гонка ядерных вооружений, а порог их применения снижен", — добавил генсек.
Гутерриш также заявил, что современный мир страдает от синдрома дефицита доверия.
"Наш мир страдает от запущенного случая синдрома дефицита доверия. Люди чувствуют беспокойство и неуверенность ", — констатировал он.
"Подорвана вера в мировой порядок, основанный на существующих правилах, — отметил Гутерриш. — Внутри стран люди теряют веру в политические институты, а поляризация мнений и популизм на подъеме".
В 2018 году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.
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