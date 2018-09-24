Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300

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Посол Сирии объяснил поставку С-300 «агрессией Израиля» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что комплексы С-300 нужны для защиты САР от израильской агрессии.
Хаддад выразил соболезнование в связи с крушением российского Ил-20 и гибелью военных в Сирии. По его словам, это произошло по вине Израиля.
>> Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
«Чтобы ответить на эти агрессивные действия, Сирия имеет право защищать свою территорию и себя и использовать все средства для этого. Отсюда вытекает важность того, чтобы получить С-300 от наших российских друзей, для того, чтобы подвести черту под этими вражескими действиями Израиля», — сказал посол, передает РИА «Новости».
Хаддад заявил, что российские военные «пожертвовали собой в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю». «Это подтверждает государственный терроризм государства Израиль. После того, как оно до этого оказывало всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии», — добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что поставка Сирии С-300 не является действием против третьих стран, так как Россия руководствуется интересами по защите своих военных.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, который существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.
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