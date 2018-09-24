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РФ помогла украинским кораблям пройти под Крымским мостом
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Россия помогла украинским кораблям пройти под Крымским мостом 

Lenta.ru 1 час назад
Украинские военные корабли «Донбасс» и «Корец» прошли под Крымским мостом с разрешения и при помощи российских служб. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, назвав прохождение кораблей бесславным началом конца независимой Украины.
Чиновник отметил, что корабли «Донбасс» и «Корец» запросили у Росморпорта разрешение на проход, обратились за лоцманской поддержкой в российские службы и «покорно стояли в очереди за гражданскими судами».
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«Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения — Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы "Руины" — разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах», — написал Аксенов.
«Это бесславное начало конца проекта под названием "Незалежна Україна"», — констатировал глава Крыма.
Построенные в Советском Союзе «Донбасс» и «Корец» ранее базировались в Севастополе. В марте 2014 года во время возвращения Крыма в Россию корабли заняли российские военные, но затем оба судна передали Украине.
Корабли прошли под Крымским мостом, направляясь в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море.
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