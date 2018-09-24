Россиян возмутил ответ РФ на сбитый Ил-20

В Сети отреагировали на ответные меры России после катастрофы Ил-20

Блогеры прокомментировали ответную реакцию России на сбитый израильскими военными самолет Ил-20 с российскими летчиками.

«Между Асадом и Израилем выбрали Асада», — заявил блогер Максим Кононенко в своем Telegram-канале kononenkome.

Он добавил, что «это означает, что никакая не сирийская ПВО будет … (бить) по израильским истребителям, а самая что ни на есть наша».

«Логическая связь прозрачна. И очевидно, что это не «месть» Израилю за наш самолет, сбитый «дружественным огнем» сирийских ПВО. Это резкое ограничение свобод Израиля в его прокси-войне против Ирана на территории суверенной Сирии. Именно это предупреждение мы подозревали с самого начала в необычайно резкой реакции Москвы на инцидент с Ил-20», — считают авторы Telegram-канала НеВротик.

«И вот теперь это грозное предупреждение обрастает мясом. Понятно же, что С-300 нужны в Сирии не против бородатых бармалеев — у тех-то все равно нет таких летающих целей, которые надо было бы поражать таким современным оружием. Зато такие летающие цели есть у ряда «международных партнеров», включая Израиль, чью свободу рук Россия поступательно ограничивает», — отмечают авторы, добавляя, что Россия сообщает Израилю буквально следующее:

«Силовое решение своих задач в Сирии у вас не получилось и вряд ли теперь уже получится, мы об этом позаботились. Взамен никто не запрещает вам излагать свои пожелания в процессе многостороннего регионального политического диалога, который как раз Россия и модерирует. А чужим здесь больше ходить и летать не рекомендуется», — отмечается на канале.

«Вчера, кстати, мониторящие всякие флайтрадары обратили внимание на перелеты российских Ил-76 на Хмеймим. Видимо, вот это все и перекидывали», — написал спецкор « Комсомольской правды Александр Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300.