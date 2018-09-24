Назван возможный ответ РФ на крушение Ил-20

«Коммерсантъ» сообщил о возможной поставке в Сирию российских систем ПВО С-300.
Они должны ограничить действия израильской авиации. Об этом газета пишет со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
Чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчётом можно будет закрепить российских офицеров, сообщает издание.
17 сентября над Средиземным морем сирийскими ПВО был сбит российский самолёт-разведчик Ил-20. На его борту находились 15 военнослужащих, они погибли. Минобороны возложило вину за крушение самолёта на ВВС Израиля.