Назван возможный ответ РФ на крушение Ил-20

«Коммерсантъ» сообщил о возможной поставке в Сирию российских систем ПВО С-300

«Коммерсантъ» сообщил о возможной поставке в Сирию российских систем ПВО С-300.

Они должны ограничить действия израильской авиации. Об этом газета пишет со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

Чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчётом можно будет закрепить российских офицеров, сообщает издание.