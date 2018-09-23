ВМС США предсказали гибель от нового оружия

Американский флот может попасть в серьезную беду в реальной войне. Тому есть две причины: внутренняя и внешняя.

— У американских моряков не было разбитого носа с 1945 года. Это было долгое время спокойной, безмятежной службы без серьезных боевых задач. У нас случались потери — например, фрегат Stark, — но нет ни одного человека в форме американского моряка, кто видел бы настоящую атаку вражеского флота, — пишет военный обозреватель Task&Purpose Тим Рикс.

Помимо отсутствия боевого опыта, угрозу для американских моряков представляет развитие противокорабельных средств.

— В сентябрьском правительственном исследовании на военно-морскую тему говорится, что авианосцы на десятилетия вперед останутся главной ударной силой ВМС США. И там же, через пять страниц: гиперзвуковые угрозы выходят за пределы возможностей любых нынешних систем США. Понимаете, что я имею в виду? — заключил Рикс.

В России проходит опытно-боевое дежурство гиперзвуковая противокорабельная ракета "Кинжал", предназначенная для уничтожения крупных кораблей. Другой гиперзвуковой ракетой, "Циркон" будет оснащаться модернизированные крейсеры и новые подводные лодки. Китай успешно испытал баллистическую ракету DF-21, способную поразить авианосец на расстоянии 900 миль.

Справка "РГ"