Украинская эскадра прошла под Крымским мостом

Два корабля ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Два корабля из состава ВМС Украины в сопровождении кораблей России прошли под арками Крымского моста, заявил глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Украинская «эскадра» вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено!» — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что украинские корабли, которые вошли в исключительную экономическую зону России, будут проведены под Крымским мостом.

Как сообщали СМИ, корабли направляются в Бердянск с целью создания новой военно-морской базы в Азовском море.