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Украинская эскадра прошла под Крымским мостом
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Два корабля ВМС Украины прошли под Крымским мостом 

RT на русском 38 минут назад
Два корабля из состава ВМС Украины в сопровождении кораблей России прошли под арками Крымского моста, заявил глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
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«Украинская «эскадра» вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено!» — написал он в Facebook.
Ранее стало известно, что украинские корабли, которые вошли в исключительную экономическую зону России, будут проведены под Крымским мостом.
Как сообщали СМИ, корабли направляются в Бердянск с целью создания новой военно-морской базы в Азовском море.
RT на русском: последние новости
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