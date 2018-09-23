Израиль готовился к повторному удару после атаки в Сирии

После первой атаки в сирийской Латакии истребители F-16 ВВС Израиля заняли зону дежурства, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара. Они поставили радиоэлектронные помехи.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, «в 21:59 один из израильских самолётов начал манёвр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку».

Именно этот момент сирийская сторона восприняла как новую атаку израильской авиации.

Ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что Израиль продолжит проведение операций в Сирии, несмотря на трагический инцидент с российским самолётом Ил-20. Заявление прозвучало на фоне информации о том, что Россия ограничит действия израильским военным в сирийском небе.

Конашенков подчеркнул, что вина за сбитый российский Ил-20 лежит на израильской стороне.