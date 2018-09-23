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«Крушение Ил-20»: ВВС Израиля ввели РФ в заблуждение
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Минобороны обвинило Израиль в крушении Ил-20 

РИА Новости 27 минут назад
Минобороны считает, что вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности", — сказал он в ходе брифинга.
В Минобороны считают, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.
"Особо подчеркну, что наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", — сказал Конашенков.
При этом он уточнил, что ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 мск.
"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", — добавил Конашенков.
В частности, израильские ВВС ввели российскую сторону в заблуждение о районе нанесения удара в Сирии в день крушения Ил-20.
"В ходе переговоров представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которой планируется нанести удары израильской авиацией, находятся на севере Сирии", — сказал Конашенков.
"Как вы видите на карте, удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны", — добавил он.
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
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