Ещё
Саперы-штурмовики получат новейшие экзоскелеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саперы-штурмовики получат в экипировку новейшие экзоскелеты 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны России
Стало известно, когда на снабжение инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации начнут поступать экзоскелеты.
Военнослужащие инженерных войск получат на снабжение экзоскелеты, способные повысить полезную нагрузку сапера на 50 килограммов, сообщил заместитель начальника инженерных войск ВС РФ полковник Руслан Алахвердиев.
По его словам, принципиально новое снаряжение, в том числе и экзоскелеты, начнет поступать в инженерные войска уже в 2019 году после предварительных испытаний.
Полковник подчеркнул, что именно минеры и штурмовики всегда носят с собой тяжелую экипировку и большое количество боеприпасов, поэтому для выполнения боевых задач на помощь им придет специальное снаряжение.
В первую очередь экзоскелеты поступят на снабжение в подразделения штурма и разграждения, отметил Алахвердиев.
ТК «Звезда»: последние новости
CNBC: США будут беззащитны перед подлодками РФ с гиперзвуковым оружием «Калибрами» по противнику: ВМФ РФ отразили «ракетный удар» в ходе учений Израиль планирует отправить командующего ВВС в Москву для отчета по инциденту с Ил-20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль боится, что Путин «обрежет ему крылья»225
Опубликованы доказательства существования НЛО9
Оскорбивший Путина украинец вызвал отвращение у Польши480
На шоу «Голос 60+» разгорелся «скандал»56
Корабли ВМС Украины появились у берегов Крыма107
Видео
00:24
Россия отвергла космическое предложение США
Наука и техника Другое
04:24
Новый взгляд: экс-министр Польши призвал к дружбе с РФ
В мире Статьи
05:25
Оскорбивший Путина украинец вызвал отвращение у Польши
Украина В мире
05:15
Победы Украины оказались фейком
Украина В мире
00:16
В жилом доме под Тамбовом обрушились пять балконов
Происшествия Другое
01:38
Тайное гражданство: за что украинцев отправляют в «Миротворец»
В мире Статьи
05:12
«Не можем себе позволить»: Россия не летит на Луну
Наука и техника Статьи
00:49
Россия отомстит Израилю за убитых военных
Ближний Восток Армия
00:46
Что известно о теракте на военном параде в Иране
В мире Статьи
04:16
«Небольшая победа»: тюремщики США пощадили Бутину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение