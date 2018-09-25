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Россия предостерегла США от вооружений в космосе
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Россия предостерегла США от размещения вооружений в космосе 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: © Depositphotos / cookelma
Россия предостерегает США от размещения вооружений в космосе, продолжает настаивать на необходимости принять международный документ по этой тематике, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Есть одно государство, США, в военной доктрине которой четко прописано, что США будут предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы доминировать в космосе любыми доступными средствами. Школьнику понятно, что имеется в виду — при необходимости будут выводить ударные средства и снимать с орбиты любые неугодные им объекты других государств", — заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ермаков отметил, что с юридической точки зрения они имеют такое право, так как международное право запрещает лишь размещение оружия массового уничтожения в космосе.
"Но им все-таки говорим о том, что не надо этого делать. Нас поддерживают абсолютно все. Боятся это делать открыто прямые союзники США, просто под жесточайшим давлением со стороны США", — заявил он.
По словам директора департамента МИД РФ, сейчас многие государства, "с десяток точно", обладают потенциалом вывести обычные вооружения в космос. Ввиду неурегулированности вопроса, Россия совместно с Китаем добивается достижения международной договоренности в этой области. "Проект договора лежит на столе в Конференции по разоружению в Женеве с 2014 года. Там практически все учтено, то есть садись и договаривайся", — заявил он, отметив, что интересы всех стран могут быть учтены.
Однако, отметил Ермаков, США блокируют работу по этому соглашению. В этой связи Россия декларировала, что не будет первой размещать оружие в космосе, напомнил дипломат.
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