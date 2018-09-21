Ещё
«Предупредили раньше, чем за минуту»: как сбили Ил-20
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: военные Израиля заранее предупредили Россию об атаке, после которой сбили Ил-20 

Газета.Ru 26 минут назад
В армии Израиля настаивают, что предупредили российских военных об атаке на сирийскую провинцию Латакия гораздо раньше, чем за минуту до начала операции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в израильском армейском командовании.
В Минобороны России заявляли, что у самолета разведки Ил-20 ВКС России не оставалось времени, чтобы уйти из-под огня из-за того, что предупреждение не было дано своевременно.
>> В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом
«Мы совершенно точно дали предупреждение значительно раньше, чем за одну минуту», — заявил источник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, удовлетворена ли Москва данными по крушению Ил-20, которые предоставили израильские военные.
Газета.Ru: последние новости
BI: Россия предупреждала Пентагон о возможном применении ядерного оружия в Европе Посол Израиля вызван в МИД России после крушения Ил-20 Гиоргадзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом78
Украинские десантники захватили штаб военных США
Как умер последний суперистребитель СССР38
«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой140
Лавров выступил с заявлением по новым санкциям
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
02:14
В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом
Политика
00:48
«Предупредили раньше, чем за минуту»: как сбили Ил-20
Армия
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
01:15
Украинские десантники захватили штаб военных США
Армия Европа
02:18
Лавров выступил с заявлением по новым санкциям
Политика
01:39
«Не выйду из дома, пока маньяка не поймают»
Происшествия Статьи
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
02:31
«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение