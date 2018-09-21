Ещё
Изготовитель С-300 нашел способ обойти санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изготовитель С-300 нашел способ обойти санкции 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новые санкции США не помешают российскому Машиностроительному заводу имени Калинина экспортировать системы ПВО. Об этом «Ура.ру» заявил исполнительный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
По словам Владимира Кукарских, завод Калинина экспортирует производимые им системы противовоздушной обороны не напрямую, а при посредничестве концерна «Алмаз-Антей».
«Против "Алмаз-Антея" уже давным-давно ввели санкции», — напомнил он.
Кукарских отметил, что до сих пор санкции «не мешали» концерну поставлять российские ПВО, в том числе производимые заводом Калинина ЗРК С-300В и БУК-М1, в Турцию и Китай.
«Конечно, проблемы будут, но там все подготовились», — уверен он.
С 20 сентября сделки американских и зарубежных компаний с российскими юридическими и физическими лицами, внесенными в санкционный список из-за «связи» с разведкой и оборонным комплексом РФ, могут стать причиной введения против них ограничительных мер.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подрядчик «Роскосмоса» сбежал с гостайной
Школьник убил одноклассника куском сыра12
Пока вы спали: Россияне остались без свободных денег8
Ситуация на Азове испугала ЕС51
Меркель публично оскорбила Мэй316
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:22
В Перми разгорелся скандал из-за «розовой» ученицы
Происшествия Другое
00:41
Порошенко устроил вечеринку за 300 тысяч долларов
Украина В мире
00:36
Пока вы спали: Россияне остались без свободных денег
Общество
03:54
Подрядчик «Роскосмоса» сбежал с гостайной
Происшествия Криминал
00:39
Ситуация на Азове испугала ЕС
Европа В мире
00:59
Россия и ПАСЕ: Москва ставит ультиматум
Политика Статьи
02:11
Добить до конца: по кому ударят новые санкции
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение