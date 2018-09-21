Изготовитель С-300 нашел способ обойти санкции

Новые санкции США не помешают российскому Машиностроительному заводу имени Калинина экспортировать системы ПВО. Об этом «Ура.ру» заявил исполнительный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области

По словам Владимира Кукарских, завод Калинина экспортирует производимые им системы противовоздушной обороны не напрямую, а при посредничестве концерна «Алмаз-Антей»

«Против "Алмаз-Антея" уже давным-давно ввели санкции», — напомнил он.

Кукарских отметил, что до сих пор санкции «не мешали» концерну поставлять российские ПВО, в том числе производимые заводом Калинина ЗРК С-300В и БУК-М1, в Турцию и Китай.

«Конечно, проблемы будут, но там все подготовились», — уверен он.

С 20 сентября сделки американских и зарубежных компаний с российскими юридическими и физическими лицами, внесенными в санкционный список из-за «связи» с разведкой и оборонным комплексом РФ, могут стать причиной введения против них ограничительных мер.