Истребители Британии подняли для перехвата самолетов РФ

Истребители Франции и Британии подняли для перехвата самолетов России

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что истребители Великобритании Франции подняли для перехвата предположительно военных самолетов России над Северным морем.

Министерство обороны Великобритании никак не прокомментировало ситуацию, сославшись на то, что не может предоставлять информацию касательно «проводящихся в данный момент операций», пишет ТАСС

«Мы предоставим всю информацию позднее», — сказали в военном ведомстве Соединенного Королевства.

Напомним, Министерство обороны неоднократно заявляло, что полеты российских самолетов над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана являются регулярными и происходят строго с соблюдениями всех международных правил по использованию воздушного пространства.