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Истребители Британии подняли для перехвата самолетов РФ
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Истребители Франции и Британии подняли для перехвата самолетов России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что истребители Великобритании и Франции подняли для перехвата предположительно военных самолетов России над Северным морем.
Министерство обороны Великобритании никак не прокомментировало ситуацию, сославшись на то, что не может предоставлять информацию касательно «проводящихся в данный момент операций», пишет ТАСС.
«Мы предоставим всю информацию позднее», — сказали в военном ведомстве Соединенного Королевства.
Напомним, Министерство обороны неоднократно заявляло, что полеты российских самолетов над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана являются регулярными и происходят строго с соблюдениями всех международных правил по использованию воздушного пространства.
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