«Грады» и «Ураганы» сошлись в дуэли

Артиллеристы под Краснодаром обрушили шквал огня на «противника»

маневрах задействовано более 600 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Град», самоходные противотанковые комплексы «Штурм-С», а так же 120 и 82-миллиметровые минометы.

Артиллеристы ЮВО приступили к выполнению задач контрбатарейной борьбы — «артиллерийской дуэли», в рамках проводимых батарейных и дивизионных тактических учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае . об этом сообщает пресс-служба округа.

Особенностью тактических действий привлекаемых сил являлась отработка взаимодействия и эффективности работы командных пунктов по управлению огнем артиллерийских подразделений единой в системе разведывательно-огневого контура с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», а так же комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк», СНАР-10 и комплексов беспилотной авиации (БЛА).

Основными задачами проводимых учений стал уход от стандартных форм и стереотипов нанесения ударов «противнику» путем применения современных средств разведки в том числе технической, артиллерийской и беспилотной.

С учетом опыта, полученного в Сирии, впервые в ходе проведения тактических учений, артиллеристы используют «кочующие минометы» — миномет, установленный в кузове автомобиля, что значительно уменьшает время нанесения огневого поражения противнику, а также в разы увеличивает живучесть минометных расчетов.

В ходе учений подразделения управления огнем артиллерийских систем широко используют современные программные вычислительные комплексы с аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, позволяющие в 2-3 раза снизить время определения установок для стрельбы артиллерии.

Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО, проводимых на 18 полигонах военного округа, привлечено более 6,5 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).