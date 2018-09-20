Военные РФ обеспечили безопасность в Эль-Кунейтре

Российские военные обеспечили безопасность в освобожденной Эль-Кунейтре

Российская военная полиция совместно с представителями Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провела патрулирование освобожденных населенных пунктов региона Эль-Кунейтра, обеспечив безопасность восстанавливающих провинцию рабочих, больниц, школ и пункта амнистирования боевиков.

Военная полиция и ЦПВС провели комбинированное патрулирование освобожденных территорий Эль-Кунейтры и демилитаризованной зоны. Крайней точкой согласованного с ООН маршрута был город Рафид, находящийся практически на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами. По пути патруль обеспечивал безопасность ремонтных бригад, посещал школы, больницы, посты российской военной полиции и центр по амнистированию боевиков, сотрудничавших с боевиками граждан, а также просто живших на подконтрольных им территориях.

Да будет свет

Руководитель ремонтной бригады электриков Араби Аль-Али рассказал журналистам о восстановлении электросетей в провинции.

"Нашу бригаду направили сюда из Дамаска. Мы восстанавливаем линии электропередачи по всей Эль-Кунейтре. У нас есть четкий план работ. Конкретно сейчас наша задача — ремонт высоковольтных линий. Многие опоры ЛЭП уничтожены. Какие-то из них были разбиты в ходе боев, какие-то боевики спилили на металлолом или на дрова. В этом месте всегда стояли деревянные столбы, поэтому мы их и устанавливаем", — сказал он.

Бригаде Аль-Али предстоит отремонтировать участок от города Джаба до Наба-ас-Сахра.

"После того, как мы восстановим высоковольтную линию на протяжении примерно 20-25 километров, займемся разводкой по средневольтовым линиям, установкой трансформаторов и прокладкой кабелей. Потом будем подключать жилые дома и социальные объекты. Каждым видом работ занимается отдельная бригада. Одна группа отвечает за трансформаторы, другая — за высоковольтные линии, третья — за прокладку кабелей и так далее", — говорит он.

Электросети в недавно освобожденной Эль-Кунейтре пребывают не в лучшем состоянии, как и прочая инфраструктура.

"Состояние электросетей в Эль-Кунейтре очень плачевное. У нас сейчас очень напряженный график. Работаем сверх нормы. Иногда с 7 утра до 8 вечера. Наша задача — восстановить электросети как можно быстрее. От этого зависит и свет в домах, и нормальное водоснабжение, и работа социальных учреждений. Мы понимаем, что от наших усилий зависит благополучие тысяч семей", — сказал бригадир.

Экстремальное начало учебного года

Начальную школу для детей 6-11 лет в городе Наба-ас-Сахр летом обстреляли боевики, никто не пострадал, так как были каникулы. Учебное заведение сильно пострадало, выбиты почти все стекла, разрушены забор и ворота, на территории школы дожидается саперов неразорвавшийся снаряд "Града". Несмотря на отсутствие воды и электричества, учебный год здесь начался вовремя. Российские военные раздали детям печенье и соки. Директор школы Сана Аль-Ахмад рассказала об увеличении числа учащихся с приходом мира в провинцию.

"По сравнению с военным временем детей у нас в школе, конечно, стало больше. Раньше максимум было 250-260 учеников, сейчас уже 300, и мы ждем прибавления, потому что люди постепенно возвращаются в свои дома и устраивают своих детей в школу", — сказала она.

Директор отметила, что работать приходится в трудных условиях.

"Государство выделило нам учебники, но вообще школа нуждается в серьезном ремонте. Воды нет, туалеты не работают, руки помыть негде. Электричества нет, ни одного целого окна — наша школа пострадал от обстрелов. Мы, конечно, начали учебный год — деваться некуда. Как дети могут полноценно заниматься в таких условиях? Мы надеемся на лучшее", — сказала она.

По ее словам, дети все еще плохо себя чувствуют после войны, но очень хотят учиться.

"Конечно, после нескольких лет войны у многих детей расстроена психика. Многим трудно сосредоточиться на учебе. Мы стараемся через уроки рисования и физкультуры, через беседы учителей с детьми как-то их реабилитировать, чтобы дети постарались забыть войну, взрывы и бомбежки. Несмотря ни на что, большинство детей все же хотят учиться, и мы видим, как они настойчивы в этом стремлении. Дети, которые были оторваны от учебы и сейчас возвращаются за парты, конечно, отстали. Родители понимают, что нужно наверстывать, и помогают нам, правильно настраивают своих детей", — сказала директор.

Получи карточку и спи спокойно?

Патруль также посетил центр по урегулированию статуса граждан в Рафиде. Рассчитывающие на амнистию люди приходят сюда со всех окрестностей города, подают заявления, которые рассматриваются в Дамаске, и получают так называемую карточку урегулирования статуса, восстанавливающую гражданские права. Отказов практически не бывает, ее получают почти все, кто хочет.

Свою историю журналистам рассказал фермер Али Салех Аль-Мугид.

"Мы вернулись на родину, и родина вернулась к нам. Слава богу, я стал полноценным гражданином своей страны. Я не воевал, просто жил в деревне, занимался фермерством и животноводством. Но наша деревня была под контролем боевиков, и все мы должны проходить амнистию. Я не знаю, что на мне "висит" в спецслужбах. Возможно, на меня были доносы. Может, я совершил что-то незаконное с точки зрения властей. Я это делаю (получаю карточку — ред.) для своего спокойствия", — сказал он.

По его словам, процедура была несложной.

"Проверка была простой. Я просто пришел, подал заявление, копии своих документов. Мне задали несколько вопросов — чем занимался, сотрудничал ли с боевиками, брал ли в руки оружие? Я на все честно ответил. Потом все бумаги отправили в Дамаск. Через две недели прислали мою справку", — сказал мужчина.

Он также поведал о своих планах на будущее.

"Мои планы? Развивать свою ферму, разводить скот. Надеюсь на помощь государства, например, очень нужна вода для полива. Дай бог, снова смогу собирать богатый урожай, продавать его на рынках Дамаска и поправить свое материальное положение. Вы не представляете, какой это подарок — просто заниматься своим делом в мирной обстановке, не боясь, что у тебя отберут хозяйство и скот, выгонят из дома, убьют боевики или случайная мина", — сказал фермер.

Старейшина города Гадир-аль-Бустан Ода Мухаммед Каид рассказал, что пока все не так хорошо, как кажется — иногда получение карточки не спасает от репрессий со стороны властей.

"Мы благодарим бога, что мир вернулся на нашу землю. По прямому указанию президента (Сирии Башара — ред.) Асада у нас установилась законная власть, мы чувствуем себя в безопасности. К нам вернулась жизнь. Спасибо России, которая выступила гарантом мирного процесса, участвовала в этом напрямую. Конечно, пока не все гладко. Есть некоторые нарушения. Например, сирийские спецслужбы продолжают практиковать аресты и репрессии даже в отношении тех людей, которые уже прошли процедуру урегулирования статуса. Мы возлагаем большие надежды на российскую сторону, чтобы эти незаконные аресты закончились", — сказал он.

По словам старейшины, у жителей его города не было отказов в урегулировании статуса, если только люди не относились к ИГ*.

Проложи дорогу ООН

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко рассказал, что патрулирование проводилось в южной части демилитаризованной зоны, был проверен маршрут до ее конца — населенного пункта Маария.

"В этом районе мы обеспечили доставку гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе ведения боевых действий. Наблюдаем за соблюдением договора в соответствии с резолюцией ООН по ограничению вооружения вблизи линии "Браво" со стороны Сирии. Тем самым, оказываем содействие органу ООН по наблюдению за примирением", — сказал он журналистам.

По его словам, патрули российской Военной полиции проверили все маршруты, на которых должны выполнять задачи силы ООН вдоль Голанских высот — от центральной части до южной части демилитаризованной зоны.

"Мы уверены в том, что по следам российской Военной полиции пойдут патрули ООН. Соответственно, после выполнения определенных процедур. Более шести лет в этих районах не было сил ООН, и сегодня люди видят здесь только флаг России и Сирии. Уверен, что наши действия обеспечат выполнение задач силами ООН в центральной части демилитаризованной зоны, также на ее южной оконечности. Можно сказать, что, выполняя задачи в населенном пункте Рафид, а также в населенных пунктах Адра, Маария, мы проложили дорогу силам ООН", — сказал генерал.

По его словам, после усилий России и Сирии и появления флага ООН мир окончательно закрепится в этих районах.

"Действия российской Военной полиции с российскими офицерами обеспечили стабильность в демилитаризованной зоне и возле нее, что дало возможность силам ООН начать процедуры по расширению или восстановлению своей зоны патрулирования в целях выполнения резолюции ООН 74-го года", — сказал Кураленко.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.

Во время вооруженного конфликта в Сирии территория перешла под контроль боевиков. В начале августа, после освобождения зоны от террористов, миссия ООН в сопровождении Военной полиции РФ впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Следующее патрулирование было проведено силами ООН самостоятельно, без сопровождения российских военных. Благодаря работе российской Военной полиции, из демилитаризованной зоны также было изъято все тяжелое вооружение, завезенное сюда боевиками.

*Террористическая организация, запрещенная в России.