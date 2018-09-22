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«Калибрами» по противнику
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«Калибрами» по противнику: ВМФ РФ отразили «ракетный удар» в ходе учений 

ТК «Звезда» + ещё 6 17 минут назад
В ходе учений в Каспийском море ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отразили ракетный удар надводных сил и воздушные удары авиации условного противника.
Боевые стрельбы и электронные пуски «Калибров» отработала ударная группа кораблей Каспийской флотилии в акватории Каспийского моря в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
В ходе учений ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отразили ракетный удар надводных сил условного противника и авианалет. После чего экипажи ВМФ РФ выполнили поиск и уничтожение мин, а также артиллерийские стрельбы по мишеням.
Всего в тактическом учении приняли участие экипажи пятнадцати боевых кораблей флотилии, заявил Астафьев.
Напомним, в начале недели в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова была объявлена тревога.
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