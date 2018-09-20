«Мрачная картина»: National Interest сообщил о серьезных проблемах ВВС США

Как отмечает издание, данные исследования рисуют "мрачную картину" положения дел в американской авиации. Специалисты изучили потенциал ВВС США в четырех возможных конфликтах будущего: новой "Холодной войне" с Россией или Китаем с крупным и небольшим региональным конфликтом, при операциях по принуждению к миру с введением бесполетных зон, а также в кампаниях по борьбе с повстанцами.

Аналитики, опираясь на данные о предыдущих операциях американских ВВС, оценили их возможности в восьми различных задачах, включая завоевание превосходства в воздухе, нанесение авиаударов и транспортные перевозки.

Согласно расчетам RAND, практически ни в одном из сценариев американская авиация не смогла достичь 100-процентного успеха, отмечает The National Interest. Так, в случае длительного регионального конфликта процент удачных воздушных атак и авиаударов составит всего 62% и 65% соответственно, пишет журнал.

Как указали аналитики, сценарий с наименьшей вероятностью прямого боестолкновения оказался для ВВС США наиболее проблемным. Так, в операциях по принуждению к миру американская авиация сможет обеспечить лишь 29% потребностей в области разведки и рекогносцировки, 40% в миссиях специального назначения и 46% в нанесении бомбовых ударов, отмечается в статье.

Причинами таких неутешительных результатов, по мнению аналитиков, являются серьезные проблемы в техническом обслуживании самолетов, а также дефицит подготовленных кадров, заключил журнал.

Ранее The National Interest составил список худших реактивных истребителей за всю историю существования американских ВВС.