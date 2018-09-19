Япония подняла в небо истребители из-за самолетов РФ

Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов

Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты, сообщается на сайте Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что авиацию подняли в небо в ответ на полет многоцелевого истребителя Су-27, фронтового бомбардировщика Су-24 и еще одного неопознанного, предположительно, российского самолета над акваторией Японского моря. О количестве задействованной авиации не сообщается.

Ведомство также опубликовало карту, на которой видно, что российские самолеты пролетали в районе западного побережья острова Хонсю.