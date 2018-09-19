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Япония подняла в небо истребители из-за самолетов РФ
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Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов 

Москва24 + ещё 2 16 часов назад
Фото: wikimedia.org/Alexander Mishin / по лицензии CC BY-SA 3.0
Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты, сообщается на сайте Минобороны страны.
В ведомстве отметили, что авиацию подняли в небо в ответ на полет многоцелевого истребителя Су-27, фронтового бомбардировщика Су-24 и еще одного неопознанного, предположительно, российского самолета над акваторией Японского моря. О количестве задействованной авиации не сообщается.
Ведомство также опубликовало карту, на которой видно, что российские самолеты пролетали в районе западного побережья острова Хонсю.
В начале сентября Минобороны Японии уже сообщало о сближении четырех истребителей страны с двумя противолодочными самолетами Ту-142 и одним бомбардировщиком Су-24 ВКС России.
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