Япония подняла в небо истребители из-за самолетов РФ

Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты, сообщается на сайте Минобороны страны.
В ведомстве отметили, что авиацию подняли в небо в ответ на полет многоцелевого истребителя Су-27, фронтового бомбардировщика Су-24 и еще одного неопознанного, предположительно, российского самолета над акваторией Японского моря. О количестве задействованной авиации не сообщается.
Ведомство также опубликовало карту, на которой видно, что российские самолеты пролетали в районе западного побережья острова Хонсю.
В начале сентября Минобороны Японии уже сообщало о сближении четырех истребителей страны с двумя противолодочными самолетами Ту-142 и одним бомбардировщиком Су-24 ВКС России.