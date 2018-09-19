«Путин произвел пять выстрелов из винтовки» 

Президент России Владимир Путин посетил экспозицию концерна «Калашников» в подмосковном парке «Патриот», передает ТАСС.
Президент ознакомился с комплексом «Стена», предназначенным для защиты сотрудников ОМОН и Росгвардии от агрессивно настроенных граждан, бронемашиной «Астейс» с боевым модулем, беспилотниками Zala, скоростным судном «Комета» и другими новейшими разработками концерна.
В ходе осмотра глава государства опробовал снайперскую винтовку СВЧ-308, произведя пять выстрелов по мишени с расстояния 600 метров.
Ожидается, что после осмотра экспозиции Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ.