«Любил свое дело»: родные о погибшем летчике Ил-20

Погибший в Сирии Константин Назаров мечтал о самолетах с детства

По словам Горемыкиной, Константин Назаров вырос в Новониколаевске, в 2002 году окончил школу хорошими и отличными оценками, затем поступил в летное училище. Он недавно переехал в Наро-Фоминск , служил в Кубинке. Назаров был частым гостем в своей школе, рассказывал ученикам о своей профессии.

"Видно, что любил свое дело. Всегда говорил с воодушевлением, рассказывал о самолетах, о том, как он летает. Он мечтал стать летчиком еще в школе, занимался спортом, много уделял внимания предметам, которые нужны были для поступления — физике, математике… Все учителя школы находятся в подавленном состоянии из-за того, что наш ученик ушел так рано", — сказала Горемыкина.

По словам директора, Назаров жил напротив школы, здесь же училась его сестра.

"Два года назад у него умер отец, он навещал маму со своей женой и ребенком. Костя был очень светлым человеком", — рассказала она.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военных.

В Минобороны заявили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии, отметили в министерстве. Военное ведомство расценило провокационные действия Израиля как враждебные и оставило за собой право на адекватные ответные действия.