Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия

В Сети высмеяли Порошенко за презентацию «нового» оружия

Блогеры высмеяли президента Украины Петра Порошенко за запись в Facebook, где он показал испытания «новых» реактивных снарядов РС-80 «Оскол» на бомбардировщиках Су-24М.

Порошенко написал в Facebook, что «реактивные снаряды РС-80 „Оскол“ успешно прошли очередной этап государственных испытаний».

По его словам, эти снаряды «могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ».

Оружие прошло испытания «на всех режимах полета и во время различных погодных условий на фронтовом бомбардировщике Су-24М». Самолет Порошенко назвал одним из самых мощных из имеющихся у вооруженных сил Украины.

«Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам», — заключил украинский лидер.

«Да там даже краска в кабине облущилась (…) И чем тут гордится…», — написал Владимир Гурьев.

«С каких пор НУРСы стали мощным оружием (…) У Украины нет ни противорадарной ракеты, противокорабельной, есть только Х29, которые требуют серьезной модернизации (…) Никто на свете НУРСами не играется», — считает Тарас Клик.

«Самолет антикварный или трофейный. На таких сейчас только в Африке летают», — отметил Олег Кличук.

«Просто у нас всего один самолет, вот и хвастаются. И тот походу не стреляет», — добавил Сергей Гаврилюк.

«Надо уничтожить все Сушки, это будет остаточный прощавай», — сыронизировал Александр Маштаков.

Ранее в Сети высмеяли Порошенко за видео с украинскими танкистами.