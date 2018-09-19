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КНДР и Южная Корея подписали военное соглашение
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КНДР и Южная Корея заключили военное соглашение 

RT на русском + ещё 10 55 минут назад
Фото: Reuters
Представители Южной Кореи и КНДР подписали совместное заявление по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров. Об этом информирует «Рёнхап».
Отмечается, что главы оборонных ведомств двух стран Сон Ён Му и Но Гван Чхоль подписали всеобъемлющее военное соглашение, направленное на снижение напряжённости и предотвращение случайных столкновений.
По данным агентства, его целью является прекращение «всех враждебных действий друг против друга» и устранение «опасности войны».
Как сообщает РИА Новости, при подписании соглашения присутствовали лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин.
Ранее Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын начали второй раунд переговоров.
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