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СБУ показала служебных «шаманов» в своих рядах
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СБУ показала служебных «шаманов» в своих рядах 

ТК «Звезда» + ещё 7 32 минуты назад
Фото: Reuters
Служба безопасности Украины сняла видеоролик о работе шамана в качестве ответа на интервью экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.
Служба безопасности Украины сняла видеоролик, чтобы показать, каких шаманов она привлекает к своей работе. Ролик СБУ опубликовала на своей странице в Facebook.
Под видео отмечается, что информация издания «Страна» со ссылкой на интервью с Валентином Наливайченко о том, что СБУ привлекает специалистов с экстрасенсорными и магическими способностями, не соответствует действительности.
«Не исключаем, что речь в интервью могла идти о личных внештатных советниках Наливайченко в 2014-2015 годах», — сказано в сообщении.
Как добавили в пресс-службе СБУ, во время «реконструкции возможности подобного сотрудничества» ни один «консультант» — шаман, гадалка, экстрасенс, колдун, маг или ведьма не пострадали.
Напомним, экс-руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рассказал изданию «Страна» о том, что СБУ пользуется услугами людей с необычными способностями.
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