СБУ показала служебных «шаманов» в своих рядах

Служба безопасности Украины сняла видеоролик, чтобы показать, каких шаманов она привлекает к своей работе. Ролик СБУ опубликовала на своей странице в Facebook.

Под видео отмечается, что информация издания «Страна» со ссылкой на интервью с Валентином Наливайченко о том, что СБУ привлекает специалистов с экстрасенсорными и магическими способностями, не соответствует действительности.

«Не исключаем, что речь в интервью могла идти о личных внештатных советниках Наливайченко в 2014-2015 годах», — сказано в сообщении.

Как добавили в пресс-службе СБУ, во время «реконструкции возможности подобного сотрудничества» ни один «консультант» — шаман, гадалка, экстрасенс, колдун, маг или ведьма не пострадали.

Напомним, экс-руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рассказал изданию «Страна» о том, что СБУ пользуется услугами людей с необычными способностями.