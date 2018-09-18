Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20

Израиль прокомментировал крушение Ил-20 в Сирии

Иран и По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск Хезболла . Подчеркивается, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента.

Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением в российского самолета.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.