Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20

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Израиль прокомментировал крушение Ил-20 в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Израиль отрицает свою ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии, заявили в израильском военном ведомстве.
По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и Хезболла. Подчеркивается, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента.
Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением в российского самолета.

Крушение Ил-20

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.
По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.
При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.
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