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Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
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Шойгу возложил вину за сбитый Ил-20 на Израиль 

RT на русском + ещё 33 2 часа назад
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой израильского Минобороны Авигдором Либерманом инцидент со сбитым российским самолётом Ил-20, в результате которого погибли 15 военнослужащих России.
«Сергей Шойгу довёл Либерману, что в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил произошла трагедия, унесшая жизни 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны России.
Шойгу заявил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне».
«Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих», — добавил он в разговоре с Либерманом, отметив, что Минобороны России «оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги».
Ранее в Минобороны России заявили об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии.
Как отметили в оборонном ведомстве, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.
RT на русском: последние новости
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