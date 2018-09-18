Найдены обломки Ил-20 

Российские военные в ходе спасательной операции подняли из воды обломки самолета Ил-20 и фрагменты тел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным агентства, части самолета, останки и личные вещи погибших подняты на борт нескольких российских кораблей.
В Минобороны уточнили, что Ил-20 упал в 27 километрах от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия. В поисковой операции участвуют восемь кораблей и катеров.
Самолет Ил-20 с 15-ю российскими военными на борту пропал 17 сентября. Он исчез с радаров в 35 километрах от берега Сирии в момент, когда четыре израильских самолета F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия.
В Минобороны заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за действий израильских летчиков.
По версии российской стороны, израильские самолеты создали опасную ситуацию и, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь. В Минобороны заявили, что расценивают действия Израиля как провокационные и враждебные. Россия оставила за собой право на «адекватный ответ».