Найдены обломки Ил-20

Российские военные в ходе спасательной операции подняли из воды обломки самолета Ил-20 и фрагменты тел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным агентства, части самолета, останки и личные вещи погибших подняты на борт нескольких российских кораблей.

Минобороны уточнили, что Ил-20 упал в 27 километрах от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия. В поисковой операции участвуют восемь кораблей и катеров.

Самолет Ил-20 с 15-ю российскими военными на борту пропал 17 сентября. Он исчез с радаров в 35 километрах от берега Сирии в момент, когда четыре израильских самолета F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия.

В Минобороны заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за действий израильских летчиков.

По версии российской стороны, израильские самолеты создали опасную ситуацию и, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь. В Минобороны заявили, что расценивают действия Израиля как провокационные и враждебные. Россия оставила за собой право на «адекватный ответ».