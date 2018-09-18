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Франция отреагировала на обвинения в пропаже Ил-20
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Франция отвергла причастность к исчезновению российского Ил-20 в Сирии 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Alan Wilson / Ilyushin IL-20M ‘173011502’
Французские военные не причастны к исчезновению российского самолета Ил-20 в Сирии. Такое заявление сделал представитель вооруженных сил страны, передает Reuters во вторник, 18 сентября.
«Мы отрицаем любое участие», — говорится в сообщении.
В то время как Ил-20 перестал выходить на связь в районе авиабазы Хмеймим, российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne («Овернь»), находившегося в данном районе.
По заявлению российского военного ведомства, самолет пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия. На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.
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