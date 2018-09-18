Франция отреагировала на обвинения в пропаже Ил-20 РФ

Франция отвергла причастность к исчезновению российского Ил-20 в Сирии

Французские военные не причастны к исчезновению российского самолета Ил-20 в Сирии . Такое заявление сделал представитель вооруженных сил страны, передает Reuters во вторник, 18 сентября.

«Мы отрицаем любое участие», — говорится в сообщении.

В то время как Ил-20 перестал выходить на связь в районе авиабазы Хмеймим, российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne («Овернь»), находившегося в данном районе.