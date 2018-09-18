Ещё
Франция отреагировала на обвинения в пропаже Ил-20 РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция отвергла причастность к исчезновению российского Ил-20 в Сирии 

Lenta.ru + ещё 8 31 минуту назад
Фото: CC BY 2.0 / Alan Wilson / Ilyushin IL-20M ‘173011502’
Французские военные не причастны к исчезновению российского самолета Ил-20 в Сирии. Такое заявление сделал представитель вооруженных сил страны, передает Reuters во вторник, 18 сентября.
«Мы отрицаем любое участие», — говорится в сообщении.
В то время как Ил-20 перестал выходить на связь в районе авиабазы Хмеймим, российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne («Овернь»), находившегося в данном районе.
По заявлению российского военного ведомства, самолет пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия. На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.
Последние новости
Модель с молокоотсосом на подиуме: это надо видеть Депутаты предложили легализовать продажу грибов Мужчина устроил «адское» свидание и поплатился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»246
CNN разнесли за сбитый российский самолет649
Россиян не пускают в Израиль237
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»81
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова9
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
05:43
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»
Происшествия Статьи
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
05:14
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова
Шоу-бизнес Криминал
00:33
Россиян не пускают в Израиль
Политика
07:44
Церковь предрекла новую войну на Украине
В мире Общество
04:06
Запад стягивает силы в Средиземное море
Армия
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение