Израиль отказался говорить о пропаже Ил-20 из РФ

В армии Израиля отказались комментировать пропажу российского самолёта Ил-20

«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — заявила представитель пресс-службы IDF.

Отмечается, что перед ответом она взяла паузу для консультаций с начальством.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в акватории Средиземного моря во время атаки израильских самолётов F-16 на сирийские объекты пропал российский самолёт Ил-20.

Также в это время российская сторона зафиксировала пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.