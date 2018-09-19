Военную базу в Польше предложили назвать в честь Трампа

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать военную базу в Польше в честь американского лидера Дональда Трампа. Глава государства уже обсуждал с Трампом возможность постоянного присутствия военных Америки на своей территории.
Дуда предложил назвать военную базу «Форт Трамп», пишет ФАН.
Ранее News.ru писал о том, что под Казанью рядом с посёлком Караишево Лаишевского района республики обнаружили частный аэродром с военными истребителями. Владельцем территории оказался ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Константин Тимофеев.