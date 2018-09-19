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Военную базу в Польше предложили назвать в честь Трампа
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Дуда предложил назвать военную базу в Польше в честь Трампа 

News.ru + ещё 56 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать военную базу в Польше в честь американского лидера Дональда Трампа. Глава государства уже обсуждал с Трампом возможность постоянного присутствия военных Америки на своей территории.
Дуда предложил назвать военную базу «Форт Трамп», пишет ФАН.
Ранее News.ru писал о том, что под Казанью рядом с посёлком Караишево Лаишевского района республики обнаружили частный аэродром с военными истребителями. Владельцем территории оказался ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Константин Тимофеев.
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