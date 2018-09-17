Ещё
Москва объяснила невозможность захвата «Бука» ополченцами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва объяснила невозможность захвата «Бука» ополченцами 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса не могли захватить ракету, которой в 2014 году был сбит малайзийский «Боинг». Его слова опубликованы на Telegram-канале «Говорит Москва».
«Документальных доказательств у нас, конечно, нет, но ранее Киев заявлял, что ни одна ракета с украинской стороны на сторону Донбасса не попала. Таким образом, Украина сама опровергла возможность того, что ракету украли представители ДНР и ЛНР», — сказал Конашенков.
Ранее в ведомстве заявили, что ракета, сбившая «Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. Она была отправлена в воинскую часть в городе Стрый Львовской области Украинской ССР и после этого на территорию России не вывозилась. Помимо этого, Минобороны России обнародовало аудиозапись разговора украинских военных, которая, как заявили в ведомстве, доказывает причастность Киева к авиакатастрофе.
В мае совместная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. В оборонном ведомстве заключение комиссии отвергли.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье596
Порошенко разорвал дружбу с Россией302
Звезда «Убойной силы» впал в кому24
Порошина беременна от женатого актера1
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH1793
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Другое
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение