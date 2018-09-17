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Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе MH17
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Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе MH17 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Министерство обороны России представило запись переговоров украинских военнослужащих, один из которых признает, что именно ими был сбит пассажирский «Боинг» над Донбассом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В ходе сегодняшнего брифинга российского военного ведомства главы департамента информации и ракетно-артиллерийского управления Минобороны Игорь Конашенков и Николай Паршин представили аудиозапись, на которой, по их словам, слышен голос полковника Руслана Гринчака, который на момент катастрофы рейса MH17 занимал пост командира 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины.
Сначала Гринчак представляется, затем здоровается с неким Сережей, после чего спорит с ним о чем-то, упоминая закрытие воздушного пространства, переносной комплекс автоматизированного управления огнем «Малахит», радиолокационную станцию «Пеликан», моряков, которых нельзя «отставить», и пехоту, которая «ничего не понимает».
«Нет, ну Серега, это вообще несерьезно. Доложи. Возьми этого керевника (руководителя. — Прим. ред.), возьми Левчука и скажи: "Пацаны, вот если будет вот так, то *** (собьем. — Прим. ред.) еще один малазийский "Боинг" и все будет *** (хорошо. — Прим. ред.)". Все! Вот так говори», — заявляет Гринчак в конце записи.
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