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Минобороны рассекретило номер сбившей MH170 ракеты
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Минобороны рассекретило номер сбившей Boeing в Донбассе ракеты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 27 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России рассекретило бортовой номер ракеты, сбившей лайнер Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом; в ведомстве пояснили, что номер удалось установить по найденным на месте трагедии обломкам.
Военное ведомство подчеркнуло, что утверждения о якобы причастности российского «Бука» к катастрофе МН17 несостоятельны, передает РИА «Новости».
В Минобороны сообщили, что ракета была произведена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье. Отмечается, что документация на ракету до сих пор хранится на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.
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