Минобороны рассекретило номер сбившей MH170 ракеты

Министерство обороны России рассекретило бортовой номер ракеты, сбившей лайнер Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом; в ведомстве пояснили, что номер удалось установить по найденным на месте трагедии обломкам.
Военное ведомство подчеркнуло, что утверждения о якобы причастности российского «Бука» к катастрофе МН17 несостоятельны, передает РИА «Новости».
В Минобороны сообщили, что ракета была произведена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье. Отмечается, что документация на ракету до сих пор хранится на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.