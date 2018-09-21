МО подтвердило подлинность документов на сбившую MH17 ракету

В Минобороны подтвердили подлинность документов на сбившую MH17 ракету‍

Министерство обороны России вновь подтвердило, что рассекреченные документы о ракете, сбившей в 2014 году малайзийский лайнер Boeing МН17 над Донбассом, являются подлинными.

Как отмечается на сайте ведомства, в ходе создания зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации, куда входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты.

В министерстве пояснили, что формуляр на двигатель являлся эталонным. С него изготавливался тираж формуляров, в которые после этого заносилась уникальная информация с характеристиками каждого двигателя к каждой сделанной ракете.

Если эталонный формуляр, то есть "подлинник" приходил в негодность, то вместо него создавалась точная копия, именовавшаяся "восстановленный подлинник". С него тоже продолжалось тиражирование формуляров, но уже под этим названием.

В ведомстве добавили, что представленный на брифинге формуляр двигателя скопировали с подлинника, который был восстановлен 14 января 1986 года. Именно об этом свидетельствует запись в формуляре.

Как указано в ГОСТ 19.602-78, "подлинник" и "восстановленный подлинник" являются документами, с которых делают копии. После этого в них заносились конкретные номера двигателя к ЗУР класса 9М38.

Эти правила разработки и ведения техдокументации действовали на предприятиях всего Советского Союза, в том числе и на Украине, напомнили в Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что российская Генпрокуратура подтвердила факт передачи всех данных нидерланской стороне еще 17 сентября.

Если от совместной следственной группы поступят соответствующие запросы, то "будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз", заключили в Минобороны.

Брифинг Минобороны

В понедельник Минобороны огласило информацию, которая до этого находилась под грифом "совершенно секретно", по ракете, сбившей лайнер. По данным ведомства, ракета для комплекса "Бук" была в 1986 году отправлена в воинскую часть на территории УССР, ее бортовой номер установлен, обратно в Россию ее не ввозили.

Представители Минобороны сообщили также, что с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе.

Россия призвала международную объединенную следственную группу (JIT) запросить у Киева всю необходимую документацию по ракете.

Катастрофа MH17

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. На борту воздушного судна были 298 человек, в основном подданные Нидерландов. Все они погибли.

Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить лайнер на такой высоте.

В докладе JIT утверждалось, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Комплекс якобы доставили в Донбасс, а затем вывезли обратно в Россию.