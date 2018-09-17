Появились фото ядерных арсеналов Севфлота

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Появились фото ядерных арсеналов Северного флота 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: РИА Новости
На сделанные летом 2018 года спутниковых снимках запечатлены новые хранилища крылатых ракет в Гаджиево, главной базе подводных лодок Северного флота.
За три года на Кольском полуострове возведен целый комплекс защищенных хранилищ с мощной системой охраны, пишет опубликовавшее фотографии норвежское издание The Barents Observer. Сравнив свежие спутниковые снимки Google Earth со сделанными два и три года назад, журналисты насчитали 60 новых арсеналов: 50 в Окольной губе, на главной ракетно-технической базе СФ, и 10 — в Гаджиево. Часть сооружений еще находится в стадии строительства, но большинство выглядят завершенными. Бункеры имеют площадь порядка тысячи квадратных метров, выполнены из толстого железобетона, обвалованы грунтом и находятся в 100 метрах друг от друга.
Особое внимание норвежцев привлекли четыре 80-метровых бункера на технической площадке № 4 в Окольной. По данным издания, это хранилища для баллистических ракет "Булава", которыми оснащены стратегические атомные подлодки класса "Борей". Каждый бункер вмещает 16 ракет — боекомплект одной подлодки. Ракеты "Булава" оснащаются десятком термоядерных боеголовок индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн каждая.
Минобороны России и посольство РФ в Осло не ответили на запрос норвежского СМИ, однако в январе 2018 года замминистра обороны России Тимур Иванов сообщил о завершении строительства четырех хранилищ для "Булавы" в пункте погрузки изделий.
Северный флот располагает одной субмариной типа "Борей", подводным крейсером "Юрий Долгорукий". Однотипная подлодка "Князь Владимир" проходит заводские и государственные испытания, еще два предназначенных Северному флоту корабля строятся.
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