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Каспийскую флотилию подняли по тревоге
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Каспийскую флотилию подняли по учебной тревоге для проверки боеготовности 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ
Ученая тревога объявлена в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В проверке боевой готовности задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии.
Экипажи кораблей и личный состав подразделений морской пехоты выполнили комплекс мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности. На кораблях и судах обеспечения началась подготовка к выходу в море для выполнения задач по плану проверки. Боевая техника морской пехоты выведена в районы формирования колонн.
"В соответствии с замыслом проверки боеготовности корабли и морская пехота флотилии проведут двусторонние тактические учения в составе соединений в морских полигонах и в условиях морского побережья", — уточнил Астафьев.
Комплексная комиссия офицеров штаба ЮВО оценит состояние боевой и оперативной подготовки личного состава объединения, проверит способность выполнять практические действия в условиях сложной тактической обстановки. Также командиры соединений флотилии продемонстрируют навыки организации межвидового взаимодействия и управления приданными силами различных родов войск.
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