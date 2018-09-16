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Ту-160 пролетели через Северный полюс
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Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели через Северный полюс 

РИА Новости + ещё 19 12 часов назад
Стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили полет из Саратовской области на Чукотку, сообщает телеканал "Звезда".
Полет общей протяженностью более восьми тысяч километров состоялся в августе рамках учений.
"По дороге назад нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс. А по пути оттуда выполнить боевую задачу", — говорится в сюжете программы "Военная приемка", где и были продемонстрированы кадры полета.
Ранее в Минобороны отмечали, что "Белые лебеди" впервые совершили посадку на аэродроме Анадырь.
Ту-150 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Самолет разработали в ОКБ Туполева в 1970-х годах. "Белый лебедь" является самым крупным и самым мощным сверхзвуковым, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире.
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