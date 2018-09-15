«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»

BI: Россия предупреждала Пентагон о возможном применении ядерного оружия в Европе

Как отмечается, предполагаемое «предупреждение» заставило Мэттиса относиться к России как «угрозе существования США». Согласно книге Вудворда, разговор о применении ядерного оружия зашел в контексте обсуждения потенциального конфликта в Прибалтике.

По имеющимся данным, предупреждение было сделано незадолго до лета или летом 2017 года, когда Трамп активно настаивал на отмене иранской ядерной сделки.