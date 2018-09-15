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«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»
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BI: Россия предупреждала Пентагон о возможном применении ядерного оружия в Европе 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
В первые месяцы правления президента США Дональда Трампа российская сторона якобы предупреждала главу Пентагона Джеймса Мэттиса о возможности применения ядерного оружия в Европе «при определенных обстоятельствах». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на недавно опубликованную книгу Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».
Как отмечается, предполагаемое «предупреждение» заставило Мэттиса относиться к России как «угрозе существования США». Согласно книге Вудворда, разговор о применении ядерного оружия зашел в контексте обсуждения потенциального конфликта в Прибалтике.
По имеющимся данным, предупреждение было сделано незадолго до лета или летом 2017 года, когда Трамп активно настаивал на отмене иранской ядерной сделки.
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