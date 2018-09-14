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Российские пограничники облили водой украинский катер
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Российские пограничники облили водой украинский катер 

Рамблер 1 час назад
Катер российских пограничников в Азовском море «совершал опасные маневры» вблизи украинского катера, заявила погранслужба Украины.
На опубликованной украинскими пограничниками видеозаписи видно, как сторожевой катер российской погранслужбы типа «Мангуст» проносится мимо украинского судна, облив его водой и устроив качку.
В конце августа Украина приняла решение усилить военное присутствие в Азовском море. 9 сентября на воду был спущен первый бронекатер проекта «Гюрза-М» для ВМС ВСУ. Всего планируется перебросить в акваторию Азовского моря три таких катера.
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