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«Летающая РЛС» помогла отразить авианалет «противника»
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«Летающая РЛС» А-50У помогла отразить авианалет «противника» на учениях «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: RuSkPro, Facebook
Экипаж воздушного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и управления обнаружил воздушные цели и передал их координаты истребителям.
Самолет дальнего обнаружения и управления А-50У был задействован в ходе розыгрыша этапа практических действий войск на полигоне Цугол в действиях по отражению налета авиации условного противника.
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, экипаж и боевой расчет воздушного комплекса выполнили задачи дежурства в воздухе, обнаружения воздушных целей и передачи их координат истребителям МиГ-31, Су-35С, Су-30СМ дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.
Применение самолета А-50У позволило своевременно обнаружить и перехватить все воздушные цели на расстоянии свыше 200 километров до входа в зону ответственности подразделений противовоздушной обороны округа.
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