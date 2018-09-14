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«Как близко они подвинули свою страну к нашим базам!»
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Fox News: российские бомбардировщики облетели Аляску с американским эскортом 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
ВВС США перехватили два российских ядерных бомбардировщика Ту-95 неподалёку от берегов Аляски, пишет Fox News со ссылкой на заявление Командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента. Как отмечает канал, в ходе инцидента российская сторона воздушного пространства США не нарушила.
Американские малозаметные F-22 перехватили два российских ядерных бомбардировщика Ту-95 под прикрытием двух истребителей, которые пролетали неподалёку от Аляски 11 сентября, пишет Fox News со ссылкой на заявление Командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента (NORAD).
В ходе полёта российские самолёты не нарушили ни американского, ни канадского воздушного пространства. Как отметили в NORAD, российские бомбардировщики и истребители были перехвачены к «западу от материковой Аляски» в 10 вечера по восточному стандартному времени.
Пара российских бомбардировщиков пролетает рядом с Аляской уже второй раз за месяц, отмечает канал. 1 сентября ВВС США перехватили российские машины после того, как они вошли в опознавательную зону ПВО Аляски к югу от Алеутских островов.
В мае два чиновника Пентагона сообщили Fox News, что два таких же бомбардировщика приблизились на расстояние приблизительно 90 км от побережья американского штата. Тем не менее в ходе этих инцидентов российские самолёты ни разу не нарушили воздушного пространства США.
Комментарии читателей на сайте Fox News:
Xsommer:
С очень большой вероятностью Россия тестирует свои новые радары для обнаружения и перехвата малозаметных истребителей. В ином же случае, это весьма очевидная демонстрация силы.
Stloocardfan:
Эта игра в кошки-мышки идёт уже несколько десятилетий… не бог весть какая новость.
Abraham12: «Медведи» вернулись! Это просто Путин опять развлекается.
MustaKrakish:
Россия хочет войны! Только посмотрите, как близко они пододвинули свою страну к нашим военным базам!
EndoPlasticReticulum:
Просто проверяют американскую оборону. Мы все этим занимаемся. Это время веселья для парней по обе стороны. Расслабьтесь и занимайтесь своими делами. Нечего тут смотреть.
RT на русском: последние новости
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